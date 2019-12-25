AZAL исполнил новогоднее желание 9-летнего мальчика - ВИДЕО

Компания "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) ответила на отправленное в проект "ASAN məktub" письмо 9-летнего Мурада, который мечтает стать пилотом.
Как сообщает Report, узнав о желании мальчика, AZAL пригласил Мурада в Международный аэропорт Гейдар Алиев.
Сотрудники AZAL рассказали мальчику о работе авиакомпании. Мурад встретился с пилотом, побывал в кабине пилота, ему показали, как управлять самолетом.
Отметим, что письмо с пожеланием мальчика было отправлено на проект "ASAN Məktub". В письме Мурад также попросил школьные принадлежности и игрушечную машину-кран.
Səid QəribАвтор новости