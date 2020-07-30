О нас
Report Georgia

AZAL доставил из Украины 155 граждан Азербайджана

AZAL доставил из Украины 155 граждан Азербайджана Национальный авиаперевозчик Азербайджана 30 июля выполнил очередной чартерный рейс из Киева в Баку.
Социальная защита
30 июля 2020 г. 21:58
AZAL доставил из Украины 155 граждан Азербайджана

Национальный авиаперевозчик Азербайджана 30 июля выполнил очередной чартерный рейс из Киева в Баку. 

Как передает Report, этим рейсом в Азербайджан были доставлены 155 наших соотечественников. 

К полету были допущены пассажиры, получившие в течение 48 часов до вылета рейсы справку на отсутствие COVID-19. Все прибывшие этим рейсом пассажиры по прибытии должны провести две недели в самоизоляции.

Отметим, что чартерные рейсы AZAL выполняются в соответствии с планом, определенным Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджана.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоUkraynadan 155 azərbaycanlı vətənə çatdırılıb

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Быть или не быть второй волне коронавируса этой осенью ? - ИНТЕРВЬЮ
Быть или не быть второй волне коронавируса этой осенью ? - ИНТЕРВЬЮ
30 июля 2020 г. 16:49
В этом году в Азербайджане не совершат праздничный намаз на Гурбан байрамы
В этом году в Азербайджане не совершат праздничный намаз на Гурбан байрамы
28 июля 2020 г. 15:06
Уволены два сотрудника Министерства культуры
Уволены два сотрудника Министерства культуры
24 июля 2020 г. 12:45
Эксперт о плюсах и минусах различных методов выявления коронавируса  
Эксперт о плюсах и минусах различных методов выявления коронавируса  
21 июля 2020 г. 16:51
В Бакметрополитене кадровые назначения
В "Бакметрополитене" кадровые назначения
21 июля 2020 г. 11:02
В МВД Азербайджана произведены кадровые назначения
В МВД Азербайджана произведены кадровые назначения
21 июля 2020 г. 10:01
Михайлов: Все страны ОДКБ понимают, что Армения намеренно вызвала эту провокацию
Михайлов: Все страны ОДКБ понимают, что Армения намеренно вызвала эту провокацию
17 июля 2020 г. 17:30
Российский эксперт о боях на границе: Пашиняну это выгодно - ИНТЕРВЬЮ
Российский эксперт о боях на границе: Пашиняну это выгодно - ИНТЕРВЬЮ
15 июля 2020 г. 14:12
Марков: Случившееся показывает, что карабахский конфликт требует своего решения
Марков: Случившееся показывает, что карабахский конфликт требует своего решения
13 июля 2020 г. 15:06
Обстрелом позиций Азербайджана Пашинян хотел переключить внимание со своих проблем
Обстрелом позиций Азербайджана Пашинян хотел переключить внимание со своих проблем
13 июля 2020 г. 14:36

Последние новости

21:58
ФотоAZAL доставил из Украины 155 граждан Азербайджана Социальная защита
20:52
Первая леди Бразилии заразилась коронавирусом Другие страны
20:50
ВОЗ: Южная Америка сохраняет статус эпицентра передачи коронавируса Другие страны
20:35
Кортеж Пенса попал в ДТП Другие страны
20:14
В ВОЗ назвали причину новых вспышек COVID-19 в Европе Другие страны
19:59
США намерены окончательно вывести свои войска из Афганистана к маю 2021 года Другие страны
19:40
"Игра престолов" названа лучшим сериалом XXI столетия Искусство
19:21
Молодые люди все чаще предпочитают общаться с друзьями по интернету ИКТ
19:05
Бывший кандидат в президенты США умер от COVID-19 Другие страны
18:50
Лаборатория Касперского обнаружила серию атак Lazarus на устройства Windows, Linux и macOS ИКТ
18:35
Бадридзе: США не должны терять интерес к Азербайджану и Грузии Внешняя политика
18:32
СГБ Азербайджана арестовала супружескую чету, занимающуюся шпионажем Происшествия
18:20
Заявки на портале Azexport возросли на 10% Бизнес
18:09
В Виртуальной школе продолжаются вебинары по развитию цифровых навыков Наука и образование
18:05
ФотоВ Агдаше пропала без вести женщина с малолетним ребенком Происшествия
Вся новостная лента