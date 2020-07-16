AZAL доставил из Ташкента на родину 159 граждан Азербайджана

Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) вечером 16 июля совершил чартерный рейс из Ташкента, на котором были 159 граждан Азербайджана

Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) вечером 16 июля совершил чартерный рейс из Ташкента, на котором были 159 граждан Азербайджана.

Как сообщили Report в AZAL, к полету были допущены пассажиры, получившие в течение 48 часов до вылета рейса справку на отсутствие коронавируса (COVID-19). Все пассажиры данного рейса по прибытии должны провести две недели в самоизоляции.

Отметим, что чартерные рейсы AZAL выполняются в соответствии с планом, определенным Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджана.