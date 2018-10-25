Азад Джафарли: Свыше 90% обратившихся в ASAN Xidmət удовлетворены работой структуры

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Свыше 90% обратившихся в ASAN Xidmət удовлетворены работой структуры.
Как передает Report, об этом заявил руководитель аппарата Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям Азад Джафарли на VI Бакинском международном гуманитарном форуме.
"Государство должно создавать климат для работы креативной отрасли. Наше госагентство не только влияет на обеспечение развития данной отрасли, но и само является ее частью", - заявил А.Джафарли.
По его словам, цель ASAN Xidmət - это обеспечение свободного и прозрачного доступа граждан к госуслугам, борьба с коррупцией, стимулирование к переходу к электронной системе и созданию электронного государства. Он подчеркнул, что ежедневно в 14 пунктах ASAN Xidmət обслуживается около 3 тысяч человек.
"С 2012 года наша служба зарегистрировала около 23 млн заявок, из них 5,6 млн - уникальные заявки от граждан страны. Свыше 90% обслуженных граждан удовлетворены нашим сервисом", - сказал А.Джафарли.
По его словам, другие страны заинтересованы опытом Азербайджана в этой сфере.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости