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    Аттракционы на бакинском бульваре были бесплатными в течение 3 часов

    В акции приняли участие тысячи людей

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня на приморском бульваре аттракционы для детей и подростков до 15 лет были бесплатными. 

    Как сообщил Report заместитель начальника приморского бульвара Назим Меджидов, акция была проведена на высоком уровне: "В акции приняли участие тысячи людей. Все аттракционы, карусели, вагоны, катера в национальном парке были бесплатными с 10:00 до 13:00".

    Н.Меджидов также подчеркнул, что во время акции никаких проблем не было, гости остались довольны. 

    Время проведения очередной акции пока не объявлено.

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