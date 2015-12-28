Аттракционы на бакинском бульваре были бесплатными в течение 3 часов

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня на приморском бульваре аттракционы для детей и подростков до 15 лет были бесплатными.

Как сообщил Report заместитель начальника приморского бульвара Назим Меджидов, акция была проведена на высоком уровне: "В акции приняли участие тысячи людей. Все аттракционы, карусели, вагоны, катера в национальном парке были бесплатными с 10:00 до 13:00".

Н.Меджидов также подчеркнул, что во время акции никаких проблем не было, гости остались довольны.

Время проведения очередной акции пока не объявлено.