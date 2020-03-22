"ASAN xidmət" выделил пожертвование в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом

Со стороны центров "ASAN xidmət", «Центра развития электронного правительства», публичного юридического лица "ABAD" и "ASAN Radio", находящихся в подчинении Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана принято решение выделить 200 000 манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом.

Как передает Report, об этом сообщили Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям.

Соответствующие средства будут выделены с суммы месячной премии сотрудников Госагентства на добровольном основании.