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"ASAN xidmət" выделил пожертвование в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом

​ASAN xidmət выделил пожертвование в Фонд поддержки борьбы с COVID-19

Со стороны центров "ASAN xidmət", «Центра развития электронного правительства», публичного юридического лица "ABAD" и "ASAN Radio", находящихся в подчинении Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана принято решение выделить 200 000 манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом.

Как передает Report, об этом сообщили Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям.  

Соответствующие средства будут выделены с суммы месячной премии сотрудников Госагентства на добровольном основании.  

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