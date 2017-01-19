ASAN xidmət не будет работать 20 января

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ 20 января в связи с Всенародным днем скорби будет нерабочим в центрах ASAN xidmət.

Об этом Report сообщили в отделе информационного обеспечения Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики.

С 21 января граждане вновь смогут обращаться в службу и воспользоваться соответствующими услугами.

Отметим, что подробную информацию о рабочем режиме центров ASAN xidmət граждане могут получить по горячей линии "108" или странице www.asan.gov.az.