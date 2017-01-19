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    ASAN xidmət не будет работать 20 января

    Государственноt агентствj по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики сделало заявление

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ 20 января в связи с Всенародным днем скорби будет нерабочим в центрах ASAN xidmət.

    Об этом Report сообщили в отделе информационного обеспечения Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики.

    С 21 января граждане вновь смогут обращаться в службу и воспользоваться соответствующими услугами.

    Отметим, что подробную информацию о рабочем режиме центров  ASAN xidmət граждане могут получить по горячей линии "108" или странице  www.asan.gov.az

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