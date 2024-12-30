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Руководитель Baku Media Center Арзу Алиева навестила детей в Детском доме №2

Руководитель Baku Media Center Арзу Алиева навестила детей в Детском доме №2 Руководитель Baku Media Center Арзу Алиева и Алена Алиева навестили воспитанников "Детского дома №2", подведомственного Агентству социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения.
Социальная защита
30 декабря 2024 г. 23:10
Руководитель Baku Media Center Арзу Алиева навестила детей в Детском доме №2

Руководитель Baku Media Center Арзу Алиева и Алена Алиева навестили воспитанников учреждения социального обслуживания "Детский дом №2" Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения.

Как сообщает Report, во время визита дети продемонстрировали свои таланты, показав театрализованную сценку и интересные танцевальные номера в национальном патриотическом духе, а также в традициях других стран.

Присутствие Деда Мороза и Снегурочки, а также героев мультфильмов создало праздничное настроение у детей. Арзу Алиева и Алена Алиева присоединились к развлечениям и разделили радость воспитанников учреждения.

В завершение Детскому дому №2 было передано необходимое оборудование, детям были вручены подарки и сделаны памятные фотографии.

Также дети вручили Арзу Алиевой памятный подарок.

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Версия на азербайджанском языке ФотоArzu Əliyeva 2 saylı Uşaq evi sosial xidmət müəssisəsində uşaqları ziyarət edib

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