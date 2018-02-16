Артур Раси-заде подписал распоряжение о выделении средств на арендную плату 98 семьям, проживающим в оползневой зоне на Баилово - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Распоряжение Кабинета министров в связи с переселением на съемные квартиры жителей домов в зоне оползня на Баилово официально подтверждено.

Как заявил Report руководитель пресс-службы Кабмина Акиф Али соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Артур Раси-заде. В соответствии с распоряжением, выделены средства для съема временного жилья для 98 семей (в соответствии с составом семьи).

*** 10:36

Кабинет министров принял решение в связи с переселением на съемные квартиры жителей домов, находящихся в зоне оползня на Баилово.

Как сообщает Report, согласно решению, финансирование должно осуществлять министерство финансов.

Пока неизвестно какую сумму финансовых средств выделят жителям.

Напомним, что с последней декады января началась активность в оползневой зоне близ Телебашни на Баиловском склоне в Сабаильском районе столицы. Оползень все еще продолжается в активной фазе. На Баиловском склоне на территории с высоким риском оползня было определено 67 домов. Исполнительная власть Сабаильского района с учетом дополнительных мер безопасности на территории переселила 80 домов (семей), то есть 390 членов семей. 10 февраля в результате очередного оползня были разрушены 4 дома. В настоящее время из-за угрозы на территорию никого не пускают. Исполнительной власть Сабаильского района взяла на учет жителей, проживающих на территории.