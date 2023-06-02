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Анар Керимов: Жильем обеспечиваются участники как Первой, так и Второй Карабахских войн

Анар Керимов: Жильем обеспечиваются участники как Первой, так и Второй Карабахских войн "Жильем обеспечиваются участники как Первой, так и Второй Карабахских войн".
Социальная защита
2 июня 2023 г. 11:50
Анар Керимов: Жильем обеспечиваются участники как Первой, так и Второй Карабахских войн

"Жильем обеспечиваются участники как Первой, так и Второй Карабахских войн".

Как сообщает Report, об этом заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Керимов сказал на пресс-конференции на тему "2018-2023: социальные реформы и достижения".

По его словам, программа по обеспечению жильем реализуется параллельно для участников обеих войн.

Замминистра также напомнил, что успешно реализуется программа обеспечения транспортом.

В 2018-2023 гг. программа по обеспечению жильем семей шехидов и лиц, получивших инвалидность в связи с участием в боевых действиях, расширилась в пять раз.

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Версия на азербайджанском языке Anar Kərimov: "Həm Birinci, həm də İkinci Qarabağ müharibəsinin iştirakçıları mənzillə təmin olunur"

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