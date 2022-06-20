Анар Керимов прокомментировал мнение депутатов о низкой зарплате работающих на общественных работах

Заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Керимов прокомментировал мнение депутатов о низкой зарплате работников, привлеченных к общественным работам.

Заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Керимов прокомментировал мнение депутатов о низкой зарплате работников, привлеченных к общественным работам.

Как сообщает Report, во время обсуждения в Милли Меджлисе проекта изменений в госбюджет на 2022 год он заявил, что общественные работы предназначены для граждан, не имеющих высшего образования.

"Мы можем поднять эти зарплаты, возможно, даже значительно выше минимальной заработной платы. Потому что на рынке труда нет дискриминации и других негативных явлений", - отметил замминистра.