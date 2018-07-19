Анар Багиров: Если три месяца назад на 10 тыс. человек приходилось 9 адвокатов, то сейчас придется 15

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Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ "В Азербайджане значительно выросло число адвокатов и продолжает расти".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров.

Он отметил, что если три месяца назад на 10 тысяч человек приходилось 9 адвокатов, то сейчас придется 15:

"То есть, если в конце прошлого года в Азербайджане было всего 920 адвокатов, то сегодня их число превысит свыше 1500 адвокатов".

Председатель отметил, что к адвокатской деятельности проявляется большой интерес:

"Молодежь проявляет большой интерес к тому, чтобы стать адвокатами. Это связано с растущей в стране силой адвокатуры".

По словам А.Багирова, до конца года состоится еще один экзамен в связи с приемом в адвокатуру.