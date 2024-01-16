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Анар Алиев: 104 тыс. членам семей шехидов, инвалидам и ветеранам войны назначены соцпособия

Анар Алиев: 104 тыс. членам семей шехидов, инвалидам и ветеранам войны назначены соцпособия В послевоенный период 117 тыс. социальных пособий были назначены 104 тыс. членам семей шехидов, инвалидам и ветеранам войны.
Социальная защита
16 января 2024 г. 12:53
Анар Алиев: 104 тыс. членам семей шехидов, инвалидам и ветеранам войны назначены соцпособия

В послевоенный период 117 тыс. социальных пособий были назначены 104 тыс. членам семей шехидов, инвалидам и ветеранам войны.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Алиев на пресс-конференции по итогам 2023 года.

По его словам, после Отечественной войны инвалидность была присвоена 4039 гражданам: "Также единовременная выплата назначена 22,3 тыс. человек. Кроме того, были приняты меры для трудоустройства 20,6 тыс. человек, из которых 10,4 тыс. воспользовались программой самозанятости".

Алиев отметил, что за указанный период 11 тыс. человек оказаны 56,3 тыс. реабилитационных услуг, в том числе 460 военнослужащих обеспечены высокотехнологичными протезами. Кроме того, семьям шехидов, инвалидам войны и другим лицам из уязвимых слоев населения предоставлены 6 тыс. квартир, добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Sosial ödəniş təyin olunan müharibə veteranları, əlilləri və şəhid ailəsi üzvlərinin sayı açıqlanıb

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