ANAMA объявила вакансии на освобожденных территориях

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) объявляет о приеме документов для желающих работать на позиции повара, посудомойщица, сторожа, разнорабочего, уборщика, обслуги в освобожденных районах.
Об этом Report сообщили в ANAMA
Заинтересованные лица должны отправить заявление, копию удостоверения личности, копию документа об образовании (аттестат, диплом, сертификат, справка и т.д.), копию трудовой книжки (при наличии) на адрес электронной почты
Прием документов продлится до 31 мая.
При отборе предпочтение будет отдаваться кандидатурам вынужденных переселенцев.