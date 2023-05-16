ANAMA объявила вакансии на освобожденных территориях

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) объявляет о приеме документов для желающих работать на позиции повара, посудомойщица, сторожа, разнорабочего, уборщика, обслуги в освобожденных районах.

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) объявляет о приеме документов для желающих работать на позиции повара, посудомойщица, сторожа, разнорабочего, уборщика, обслуги в освобожденных районах.

Об этом Report сообщили в ANAMA

Заинтересованные лица должны отправить заявление, копию удостоверения личности, копию документа об образовании (аттестат, диплом, сертификат, справка и т.д.), копию трудовой книжки (при наличии) на адрес электронной почты [email protected] .

Прием документов продлится до 31 мая.

При отборе предпочтение будет отдаваться кандидатурам вынужденных переселенцев.