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ANAMA объявила вакансии на освобожденных территориях

ANAMA объявила вакансии на освобожденных территориях Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) объявляет о приеме документов для желающих работать на позиции повара, посудомойщица, сторожа, разнорабочего, уборщика, обслуги в освобожденных районах.
Социальная защита
16 мая 2023 г. 09:30
ANAMA объявила вакансии на освобожденных территориях

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) объявляет о приеме документов для желающих работать на позиции повара, посудомойщица, сторожа, разнорабочего, уборщика, обслуги в освобожденных районах.

Об этом Report сообщили в ANAMA

Заинтересованные лица должны отправить заявление, копию удостоверения личности, копию документа об образовании (аттестат, диплом, сертификат, справка и т.д.), копию трудовой книжки (при наличии) на адрес электронной почты [email protected].

Прием документов продлится до 31 мая.

При отборе предпочтение будет отдаваться кандидатурам вынужденных переселенцев.

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Версия на азербайджанском языке ANAMA işğaldan azad olunmuş ərazilərdə vakansiya elan edib

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