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Али Масимли: За рубежом пенсионный возраст - романтика, у нас - сплошные трудности

Али Масимли: За рубежом пенсионный возраст - романтика, у нас - сплошные трудности Сегодня наибольшее недовольство в Азербайджане связано с пенсиями и пособиями.
Социальная защита
17 ноября 2021 г. 13:31
Али Масимли: За рубежом пенсионный возраст - романтика, у нас - сплошные трудности

Сегодня наибольшее недовольство в Азербайджане связано с пенсиями и пособиями.

По сообщению Report, об этом заявил заместитель председателя парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Али Масимли на пленарном заседании Милли Меджлиса в ходе обсуждения в первом чтении законопроекта "О бюджете Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) при Министерстве труда и социальной защиты населения на 2022 год".

"Ветеранам Отечественной войны до сих пор не назначено пособие. Кроме того, продолжительность жизни в Азербайджане значительно ниже, чем в развитых странах, но пенсионный возраст такой же. Необходимо положить конец тому, что пенсионный возраст женщин повышают до 65 лет.

Повышение пенсий в Азербайджане обусловлено повышением заработной платы. В развитых странах в жизни человека, вышедшего на пенсию, начинается романтический период, а в Азербайджане он сопровождается проблемами и трудностями. Потому что получаемая ими пенсия не покрывает даже минимальных потребностей. Очень важно провести серьезные исследования в этом направлении", - отметил парламентарий.

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Версия на азербайджанском языке Əli Məsimli: “Xaricdə pensiya dövrü romantika, bizdə isə məşəqqət dövrüdür”

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