​За 20 лет на решение проблем беженцев и вынужденных переселенцев были израсходованы 5,1 млрд. манатов

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ "За последние 20 лет на решение социальных проблем беженцев и вынужденных переселенцев были израсходованы средства в размере 5,1 млрд. манатов. 2,3 млрд. манатов из них – средства государственного бюджета, 1,8 млрд. манатов - Государственного нефтяного фонда, а 1 млрд. манатов – средства международных финансовых структур и действующих в нашей стране международных гуманитарных организаций".

Как передает Report, об этом 10 января сообщил заместитель премьер-министра, председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасанов, выступая на заседании Кабинета Министров под председательством президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, посвященного итогам социально-экономического развития в 2014 году и предстоящим задачам.

Али Гасанов сказал, что в 2014 году в результате дальновидной политики главы государства Азербайджан укрепил позиции в мире, еще больше повысился интерес к нашей стране на международной арене. Отметив большую роль Фонда Гейдара Алиева в этом деле, А.Гасанов подчеркнул, что в результате прагматичной политики Президента Ильхама Алиева Азербайджан был защищен от многих глобальных проблем:

-Так, Вы еще в 2006 году высказали мнение о возможном финансовом кризисе. Через два года этот процесс начался.

Мысли о возникновении нехватки продовольствия в мире, высказанные Вами в 2008 году, также стали реальностью через два года. В 2009-2010 годах Вы дали поручение о снижении зависимости от нефти. Через пять лет в мире начались политические игры вокруг цен на нефть.

Под Вашим руководством и на основании Ваших указаний правительство предприняло необходимые меры по трем направлениям, и сегодня эта работа продолжается.

В результате финансовый кризис миновал нашу страну, началось выполнение Программы продовольственной безопасности, а вес ненефтяного сектора в производстве внутреннего валового продукта уже превышает 50 процентов.

Сегодня основной проблемой нашей страны остается армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт и вытекающие из этого социальные проблемы 1 миллиона 200 тысяч беженцев и вынужденных переселенцев.

В мире ежегодно продолжает возрастать число конфликтных зон, а также беженцев и вынужденных переселенцев. Если сегодня количество конфликтных зон в мире составляет 35, а число беженцев и вынужденных переселенцев – 52,6 млн. человек, то 30 лет назад эта цифра составляла 12 млн. человек, а конфликтных зон, увеличившихся примерно в четыре раза, было всего 9. Шесть миллионов из 52,6 млн. беженцев и вынужденных переселенцев появились в 2014 году.

Всегда чуткое, внимательное и заботливое отношение общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева к беженцам и вынужденным переселенцам сегодня более полно в соответствии с требованиями времени продолжает Президент страны, господин Ильхам Алиев. Направлением первых средств Государственного нефтяного фонда в эту сферу великий лидер показал всему миру, что это – важнейшая приоритетная проблема, проблема номер один для Азербайджана, которая остается таковой и по сей день.

В 2014 году, считающемся очередным успешным годом в экономической и общественно-политической жизни нашей страны, в центре внимания руководства страны постоянно находились решение социальных проблем и улучшение жилищно-бытовых условия наших соотечественников, насильно изгнанных из родных краев, успешно продолжалось выполнение государственных программ и дополнений к ним, принятых в этой сфере. Из выделенных в 2014 году в целях решения их социальных проблем 630 млн. манатов, 273 млн. - бюджетные, 300 млн. – из Государственного нефтяного фонда и 57 млн. манатов – средства международных гуманитарных и других организаций. В 2014 году объем средств, израсходованных на одного вынужденного переселенца, составил примерно 1170 манатов, и это самый высокий показатель по сравнению со всеми конфликтными зонами мира.

В отчетном году 632 семьи в Агдамском районе, 320 – в Бейлаганском районе, 101 – в Гаджигабульском районе, 600 – в городе Гянджа, 230 – в Саатлинском районе, 200 – в Гарадагском районе, 594 – в городе Мингячевир, 45 – в Балакенском районе, 240 - в Гарадагском районе и 160 – в Абшеронском районе были переселены в новые поселки, жилые комплексы или частные дома, оснащенные всей социально-технической инфраструктурой.

Господин Президент!

20 января 2014 года Вы лично приняли участие в открытии нового поселка для 1500 семей вынужденных переселенцев в городе Гянджа, 6 августа – поселка для 632 семей вынужденных переселенцев в Агдамском районе, 14 ноября – поселка для 600 семей вынужденных переселенцев в Гяндже.

По линии Министерства финансов в связи с необходимыми государственными потребностями в новые квартиры были переселены 950 семей, а также временно размещенные на территории Ясамальского района 262 семьи и 111 семей турков-ахыска.

В течение года были заложены 7 новых жилых комплексов общей площадью 270 тыс. квадратных метров, построены 7 школ на 2288 ученических мест, построены и сданы в эксплуатацию 6 детских садов, 6 медицинских пунктов, дорога, протяженностью 51 км, водопровод, длиной 96 км, 136-км линия электропередачи, газовая линия, протяженностью 86 км, установлены 75 трансформаторов высокого напряжения.

Таким образом, в 2014 году были улучшены жилищно-квартирные условия 4450 семей или 22 тыс. вынужденных переселенцев.

До настоящего времени для беженцев и вынужденных переселенцев были заложены 89 современных поселков и жилые комплексы, состоящие из многоэтажных домов, улучшены жилищные условия 46 тыс. семей или 230 тыс. беженцев и вынужденных переселенцев. 42 тыс. семей или 210 тыс. человек (91 процент) из них приходятся на долю последних 11 лет.

За последние 11 лет размер пособий на ежемесячные расходы на питание вынужденных переселенцев увеличились в 3,6 раза, размер средств на коммунальные услуги – в 4,5 раза, а ежегодный бюджет Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев возрос в 5,5 раза.

По кредитному соглашению, заключенному между Всемирным банком и Азербайджанским правительством были выполнены 520 микропроектов стоимостью 30 млн. манатов, которыми воспользовались 30 тыс. человек. За последние 11 лет по линии Национального фонда помощи предпринимательству были выданы льготные кредиты в размере 40 млн. манатов на финансирование инвестиционного проекта субъекта предпринимательства 2000 вынужденных переселенцев.

В результате предпринятых мер за последние 11 лет предел бедности среди вынужденных переселенцев снизился от 75 процентов до 10 процентов.

Хотел бы довести до Вашего внимания, что за последние 20 лет на решение социальных проблем беженцев и вынужденных переселенцев были израсходованы средства в размере 5,1 млрд. манатов. 2,3 млрд. манатов из них – средства государственного бюджета, 1,8 млрд. манатов - Государственного нефтяного фонда, а 1 млрд. манатов – средства международных финансовых структур и действующих в нашей стране международных гуманитарных организаций.

За последние 11 лет были использованы 86 процентов этих средств, или 4,4 млрд. манатов.

Уважаемый господин Президент!

В соответствии с Вашим поручением в целях закладки новых поселков для 2000 семей или 8500 вынужденных переселенцев в северных регионах нашей республики – Балакенском, Загатальском, Гахском, Огузском, Исмаиллинском, Губинском, Гусарском, Хачмазском районах выделены земельные участки площадью 360 гектаров. В Балакенском, Габалинском и Исмаиллинском районах уже выполнена часть работы. В 2015 году планируется проведение той же работы в Загатальском районе. В других районах проводится работа по соответствующему проекту.

Наряду с этим необходимо отметить, что большая часть вынужденных переселенцев все еще проживает в трудных условиях. Поэтому на основании Вашего поручения с этой целью подготавливается проект новой Государственной программы.

Господин Президент!

На Сочинской встрече Вы провели серьезные обсуждения с президентами стран-участниц по освобождению двух вынужденных переселенцев, взятых в заложники армянами при посещении Кяльбаджара в июле прошлого года с целью посещения могил своих близких и обвиняемых в неуважении к международным законам, дали достойную оценку руководству Армении. Регулярное обращение к этой проблеме на встречах, выполнение Вашего поручения по обеспечению работой жены гражданина Российской Федерации Шахбаза Гулиева и возвращению тела убитого армянами вынужденного переселенца Гасана Гасанова – все это высоко оценено членами их семей и азербайджанской общественностью.

На основании Вашего поручения в связи с проблемой были направлены обращения 7 международным организациям во главе с Генеральным секретарем ООН. От всех получены ответы. Некоторые просто выразили сожаление в связи с произошедшими событиями, некоторые даже попросили извинения, а некоторые продемонстрировали формальное, бюрократическое отношение. Хотел бы сообщить, что с первого дня деятельности Фонд Гейдара Алиева под руководством его президента, уважаемой Мехрибан Алиевой наряду с решением гуманитарных, а также социальных проблем в Азербайджане и мире, материальной и медицинской поддержкой бедных и нуждающихся людей, реализацией проектов в образовательной и культурной сферах, всегда внимательно относится к доведению до международной общественности и решению проблем беженцев и вынужденных переселенцев в нашей стране.

В результате работы, проведенной в рамках кампании "Справедливость к Ходжалы", выдвинутой по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы ханум Алиевой в 2008 году, парламенты 8 государств и 15 штатов США уже официально признали Ходжалинскую трагедию как акт геноцида.

Уважаемый господин Президент!

Хотел бы отметить значение регулярных отчетных заседаний, в которых Кабинет Министров отчитывается перед Вами.

Это не просто отчет. Ведь проводя здесь академический анализ нынешнего положения, перспектив, политической и экономической ситуации во всех сферах страны, Вы принимаете решения для выполнения. Указы, распоряжения и решения формируются в результате академического анализа.

На этих мероприятиях члены правительства получают информацию о процессах, протекающих в стране и мире, расширяют мировоззрение. Одним словом, идет процесс широкомасштабного формирования высокодолжностных кадров, расширяется наш взгляд на мир.

Выражаем Вам, господин Президент, глубокую признательность за это.

Ваше превосходительство!

2015 год считается в мире годом трудностей. Но мы уверены, что благодаря Вашей дальновидности наша страна успешно завершит и 2015 год.

Уверяю Вас, что все Ваши поручения по решению социальных проблем беженцев и вынужденных переселенцев будут своевременно и на высоком уровне выполняться и впредь, всегда будет сохраняться общественно-политическая стабильность между ними.

Спасибо за внимание.