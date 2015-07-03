​Али Гасанов потребовал завершить в сроки строительство предусмотренных для вынужденных переселенцев жилых комплексов

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Заместитель премьер-министра, председатель Государственного комитета по работе с беженцами и вынужденными переселенцами Али Гасанов посетил построенные в Газахе и Сабирабаде новые жилые комплексы для вынужденных переселенцев. Цель визита заключалась в знакомстве с ходом строительных работ.

Как сообщили Report в комитете, приехав сначала в Газахский район, заместитель премьер-министра Али Гасанов принял участие на совещании, где присутствовали представители строительных компаний. Здесь прошли совместные обсуждения, на которых коснулись хода строительных работ в строящемся новом квартале.

На совещании было отмечено о строительстве на территории десяти 4-этажных зданий на 300 квартир.

52 квартиры будут 1-комнатными, 156 - 2-комнатными, 88 - 3-комнатными, 8 - 4-комнатными. Кроме того, на территории дополнительно строятся новая школа на 220 учеников, детсад на 50 мест, медпункт, здание АТС, клуб и центр общины.

Ознакомившись с ходом строительных работ, заместитель премьер-министра выслушал пожелания руководства занимающихся строительными работами компаний, дал необходимые рекомендации.

А.Гасанов дал конкретные поручения руководителям строительных компаний для качественного и своевременного завершения работы, отметил важность выполнения строительных работ на высоком уровне.

Отметив, что размещение вынужденных переселенцев является стоящим перед Азербайджаном приоритетным вопросом, А.Гасанов добавил, что проблемы беженцев и вынужденных переселенцев постоянно находятся в центре внимания главы государства и с этой целью президент страны поставил конкретные задачи.

Выступившие на совещании руководители строительных компаний, занимающихся строительством в квартале жилых зданий, школы, детсада, медпункта, АТС, проведением внутренней электропроводки, канализационных линий, линий воды, установкой отопительной системы и пр., проинформировали о ходе строительных работ. Они заявили, что на строительство привлечено достаточное количество рабочей силы, техники, стройматериалов. Предприниматели обещали, что воспользуются всеми возможностями для качественного и своевременного завершения работ.

Была отмечена важность не только ускорения темпов работ, но и качества.

Затем председатель комитета побывал в Сабирабадском районе, где ознакомился с ходом строительных работ в строящемся для 440 семей поселке для вынужденных переселенцев, временно обосновавшихся в поселках финского типа на территории района.

Было отмечено, что здесь строятся здания, в которых будет 44 1-комнатных, 198 2-комнатных, 176 3-комнатных, 22 4-комнатных квартир.

Кроме того, на территории расположится школа на 370 учеников, медпункт, клуб, центр для общины и пр. В поселок проведут газ, воду, электричество.