Али Ахмедов: Подготавливается обширная программа, чтобы избежать влияния роста цен на население

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ "На рынке ощущается определенный рост цен и мы признаем это".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам сказал заместитель премьер-министра Али Ахмедов.

По его словам, со стороны правительства предпринимаются необходимые меры для предотвращения более быстрого роста цен: "Не думаю, что при нынешнем уровне роста цен возникли основания для того, чтобы бить тревогу касательно влияния процесса на уровень бедности в Азербайджане. Однако главная стоящая на сегодняшний день перед правительством Азербайджана задача заключается в том, чтобы по мере возможности пресечь рост цен в стране. Мы стараемся, чтобы данный процесс не сказался серьезно на уровне жизни людей. На данный момент подготавливается обширная программа в данном направлении".