Али Ахмедов перечислил 50% своей зарплаты в Фонд помощи Вооруженным силам

Вице-премьер, заместитель председателя – исполнительный секретарь партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов перечислил 50% своей месячной зарплаты в Фонд помощи Вооруженным силам.

Об этом Report сообщили в партии.

А.Ахмедов пригласил членов ПЕА примкнуть к акции поддержки Фонда помощи Вооруженным силам.

По информации, поприветствовавшие эту инициативу А.Ахмедова члены ПЕА, а также не являющиеся членами партии лица с большим воодушевлением участвуют в акции поддержки Фонда помощи Вооруженным силам.

Отметим, что некоторое время назад А.Ахмедов на своей странице в facebook в посте под заголовком "Проведем благотворительную акцию для поддержки Фонда помощи Вооруженным силам" написал, что в стране, находящейся в состоянии войны, насчитывающей более миллиона беженцев и вынужденных переселенцев, имеется достаточно причин для проведения благотворительной акции.

Вице-премьер напомнил, что ПЕА неоднократно проводила подобные акции, и выступил с инициативой провести благотворительную акцию для Фонда помощи Вооруженным силам с целью поддержки Вооруженных сил Азербайджана.