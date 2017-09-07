Али Ахмедов: Мы стараемся обеспечить людей более достойной работой

© Report.az/ Elşən Baba

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ "Проблема занятости – основой вопрос, стоящий перед каждым государством. Политика президента Азербайджана строится на этом приоритете".

Как сообщает Report, об этом на проходящей в Баку конференции под названием "Формальная занятость, как условие реализации социальных прав" заявил вице-премьер, заместитель председателя партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов.

Он отметил, что защита социальных прав трудоспособных людей – это важная задача: "Одна из важных задач в мире – обеспечение занятости. Без внимания в этом не должна остаться и защита социальных прав. В Азербайджане в данной сфере проделаны серьезные работы. После решения проблемы занятости населения будет решен вопрос статуса занятости".

А. Ахмедов отметил, что азербайджанское правительство старается устранить неофициальную занятость: "Правительство Азербайджана проделывает серьезные работы в данной сфере. Наряду с переходом занятости от неформальной к формальной, мы стараемся обеспечить людей более достойной работой. Население в Азербайджане растет, каждый год должны открываться новые рабочие места. Этот процесс продолжается".