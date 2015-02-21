​Айнур Софиева: В последние годы наблюдается снижение числа внебрачных детей

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ "В последние годы наблюдается снижение числа внебрачных детей". Как сообщает Report, об этом заявила заместитель председателя Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Айнур Софиева.

По ее словам, это является результатом проводимых государством работ, а также просветительских мероприятий в этом направлении.

Зампредседателя выразила сожаление по поводу того, что некоторые женщины в стране до сих пор не знают своих прав, и даже не могут вести борьбу с проявлением насилия: "Основной целью деятельности комитета является проведение работ с целью повышения активности женщин в этом направлении. Женщине не обязательно иметь высшее образование для того, чтобы оказать сопротивление. Самым главным является ее мировоззрение. Потому что именно женщина занимается воспитанием ребенка".

А.Софиева отметила, что в последнее время в стране наблюдается сокращение случаев насилия в отношении женщин.

Она также отметила, что, согласно статистическим данным, наблюдается снижение уровня детской и материнской смертности: "Хотя эти показатели снижаются, однако даже один подобный факт вызывает наше беспокойство".