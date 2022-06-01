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Айнур Софиева: На освобожденных территориях будут созданы центры поддержки семьи и детей

Айнур Софиева: На освобожденных территориях будут созданы центры поддержки семьи и детей "В будущем на освобожденных территориях планируется создать центры поддержки семьи и детей".
Социальная защита
1 июня 2022 г. 12:51
Айнур Софиева: На освобожденных территориях будут созданы центры поддержки семьи и детей

"В будущем на освобожденных территориях планируется создать центры поддержки семьи и детей".

Как сообщает Report, об этом заместитель председателя Госкомитета Азербайджана по проблемам семьи, женщин и детей Айнур Софиева сказала на мероприятии под названием "Мой голос, мои права", посвященном Международному дню защиты детей.

"Мы все с сожалением говорили, что существует всего 11 центров поддержки семьи и детей. Эти центры предоставляют очень хорошие услуги, поэтому достигаются хорошие результаты. Хорошо, чтобы таких центров было больше. Отрадно, что предпринимаются шаги в этом направлении. В будущем будут проводиться работы для создания таких центров в других районах и на освобожденных территориях", - подчеркнула зампредседателя.

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Версия на азербайджанском языке Aynur Sofiyeva: "Azad olunan ərazilərdə Uşaq və ailələrə dəstək mərkəzləri yaradılacaq"

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