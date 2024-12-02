Айнур Софиева: Готовятся документы по совершенствованию правовой базы в отношении жестокого обращения с детьми

10:27

Готовятся документы по совершенствованию правовой базы в отношении жестокого обращения с детьми.

Как сообщает Report, об этом сказала заместитель председателя Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Айнур Софиева на конференции на тему "Агрессивное поведение среди несовершеннолетних: буллинг".

Она отметила, что согласно данным Всемирной организации здравоохранения, 20% детей и несовершеннолетних в мире подвергаются буллингу или являются его участниками: "Согласно данным ЮНИСЕФ, каждый четвертый школьник подвергается насилию или давлению".

Софиева подчеркнула, что государственные ведомства и организации должны работать над предотвращением насилия в отношении детей: "Государственный комитет готовит документы для совершенствования правовой базы. Некоторые документы уже вступили в силу, над некоторыми - работа продолжается".