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Айнур Софиева: Готовятся документы по совершенствованию правовой базы в отношении жестокого обращения с детьми

Айнур Софиева: Готовятся документы по совершенствованию правовой базы в отношении жестокого обращения с детьми 10:27
Социальная защита
2 декабря 2024 г. 10:46
Айнур Софиева: Готовятся документы по совершенствованию правовой базы в отношении жестокого обращения с детьми

Готовятся документы по совершенствованию правовой базы в отношении жестокого обращения с детьми.

Как сообщает Report, об этом сказала заместитель председателя Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Айнур Софиева на конференции на тему "Агрессивное поведение среди несовершеннолетних: буллинг".

Она отметила, что согласно данным Всемирной организации здравоохранения, 20% детей и несовершеннолетних в мире подвергаются буллингу или являются его участниками: "Согласно данным ЮНИСЕФ, каждый четвертый школьник подвергается насилию или давлению".

Софиева подчеркнула, что государственные ведомства и организации должны работать над предотвращением насилия в отношении детей: "Государственный комитет готовит документы для совершенствования правовой базы. Некоторые документы уже вступили в силу, над некоторыми - работа продолжается".

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Версия на азербайджанском языке Aynur Sofiyeva: Uşaqlara zorakılıqla bağlı hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi üçün sənədlər hazırlanır

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