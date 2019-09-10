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Агентство: В августе было выдано рекордное количество ASAN Viza

Агентство: В августе было выдано рекордное количество ASAN Viza

В августе текущего года прибывшим в Азербайджан иностранцам было выдано рекордное количество ASAN Viza.

Как сообщили Report в Госагентстве по обслуживанию граждан и социальным инновациям, в связи с получением визы поступили обращения от 125 424 иностранцев из 134 стран мира, что на 24% выше показателя аналогичного периода прошлого года. 

В связи с получением электронной визы в Азербайджан в августе наиболее часто поступали обращения от граждан ОАЭ, Китая, Турции, Индии, Пакистана, Ирана, Израиля, Саудовской Аравии, Кувейта и Туркменистана.

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