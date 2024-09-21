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Агентство соцуслуг взяло под особый контроль ситуацию в Детском доме №3 после обвинений в жестоком обращении с детьми

Агентство соцуслуг взяло под особый контроль ситуацию в Детском доме №3 после обвинений в жестоком обращении с детьми Агентство социальных услуг взяло под особый контроль ситуацию в Детском доме №3 после обвинений в жестоком обращении с воспитанниками.
Социальная защита
21 сентября 2024 г. 12:40
Агентство соцуслуг взяло под особый контроль ситуацию в Детском доме №3 после обвинений в жестоком обращении с детьми

Агентство социальных услуг взяло под особый контроль ситуацию в Детском доме №3 после обвинений в жестоком обращении с воспитанниками.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу агентства.

О жестоком обращении, избиении и издевательствах в Детском доме №3 в эфире одного из телеканалов рассказал сбежавший из этого учреждения 13-летний Рамал Расулов. По его словам, воспитатели бьют детей в тех помещениях, где нет камер наблюдения, например в уборных, оскорбляют и кормят просроченными продуктами.

В агентстве заверили, что в настоящее время ведется расследование по данным фактам, будут приняты все необходимые меры для защиты интересов детей.

"Данное учреждение находится в ведении агентства уже около месяца. Рамал Расулов, воспитанник учреждения, интервью которого распространили медиа, по собственному желанию переведен в другое учреждение. Ему оказывают помощь в социально-психологической реабилитации", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Üç saylı Uşaq evi Sosial Xidmət Müəssisəsi ilə bağlı səslənən iddialar nəzarətə götürülüb - RƏSMİ

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