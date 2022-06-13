Агентство: Психологическая помощь оказана почти трем тысячам семей шехидов и ветеранов войны

В период после Отечественной войны и до 28 февраля прошлого года психологи и психиатры побывали в семьях 2 951 шехида и ветерана войны.

В период после Отечественной войны и до 28 февраля прошлого года психологи и психиатры побывали в семьях 2 951 шехида и ветерана войны.

Как сообщает Report, об этом председатель Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Вугар Бейбутов заявил на пресс-конференции, посвященной обеспечению семей шехидов и инвалидов войны жильем, автомобилями и социальными услугами в послевоенный период.

По его словам, этим семьям была оказана первичная психосоциальная помощь, с членами семей, нуждающимися в помощи, проводятся регулярные психологические консультации.