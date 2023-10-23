Агентство продбезопасности ограничило в Гяндже деятельность предприятия по производству сладостей

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) ограничило деятельность действующего в Гяндже предприятия по производству сладостей "Баллы".
Как сообщили Report в Агентстве, в рамках контрольных мероприятий сотрудниками АПБА была проведена проверка на принадлежащем физическому лицу Юсибову Зауру Физули оглу предприятии. В ходе проверок было выявлено нарушение требований нормативно-правовых актов в области продбезопасности.
В отношении предпринимателя составлен административный протокол, ограничена деятельность предприятия и даны обязательные к исполнению предписания.
Наджмеддин Гулузаде