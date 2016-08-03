Агентство по авторским правам: В этом году авторам выданы 308 свидетельств о регистрации произведений

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ В первой половине этого года в Агентстве по авторским правам зарегистрировано 302 произведения 159 авторов, и учитывая соавторство, выдано 308 свидетельств о регистрации произведений.

Об этом на запрос Report сообщили в Агентстве по авторским правам.

39 из этих произведений были зарегистрированы на основании 25 заявлений в разделе "Электронные услуги", свидетельства о регистрации этих произведений направлены их авторам.

Помимо этого, разделом "Электронные услуги" воспользовались 84 человека, даны рекомендации и советы по поднятым ими вопросам.

В аналогичном периоде прошлого года было зарегистрировано 336 произведений 99 авторов, из них 13 произведений 13 авторов были зарегистрированы посредством раздела "Электронные услуги".

Отметим, что с 1996 года до конца отчетного периода было зарегистрировано более 10 тыс. произведений и объектов. Информация об этих произведениях и их авторах размещена в электронной базе данных "Регистрация" агентства.