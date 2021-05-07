Агентство ответило на утверждения о проблеме с обеспечением ветеранов протезами

Обеспечение высокотехнологичными протезами нижних и верхних конечностей – процесс, требующий особого подхода

Информация о наличии проблем в обеспечении ветеранов протезами ложна и исходит из-за неосведомленности.

Как передает Report, информацию об этом распространило Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Отмечается, что в данной сфере, а также в обеспечении высокотехнологичными протезами получивших увечья в Отечественной войне ветеранов не наблюдается никаких недочетов:

"Обеспечение высокотехнологичными протезами началось с декабря прошлого года, и уже 17 ветеранов обеспечены высокотехнологичными протезами. Наряду с продолжением этого процесса, приступили к обеспечению высокотехнологичными протезами верхних конечностей.

Обеспечение высокотехнологичными протезами нижних и верхних конечностей – процесс, требующий особого подхода. Существует определенный период для полной подготовки ампутированной культи к протезированию. По истечении этого подготовительного периода осуществляется обеспечение современным протезом. Все ветераны, получившие увечья в Отечественной войне, военных операциях и нуждающиеся в протезировании, однозначно будут обеспечены самыми высокотехнологичными протезами.

С этой целью Протезно-ортопедический производственно-реабилитационный центр Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Минтруда принимает все соответствующие меры".