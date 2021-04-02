Агентство: Многие обращения для назначения инвалидности необоснованны

Только у 31% была подтверждена инвалидность

"В прошлом году поступило более 80 тыс. направлений на медико-социальную экспертизу для назначения инвалидности".

Как передает Report, об этом в прямом эфире передачи "Социальный час" (Sosial saat) со страницы Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана (МТСЗН) в Facebook сказал председатель Государственного агентства по медико-социальной экспертизе при МТСЗН Джавид Абдулгадиров.

По его словам, из этих лиц только у 31% была подтверждена инвалидность.

Председатель отметил, что большинство обращений для назначения инвалидности необоснованны: "По итогам разбирательств выясняется, что просто закончился срок, на который была установлена инвалидность, и следует вновь обратиться по назначению".