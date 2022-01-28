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Агентство: Граждане будут обеспечены оборудованием в рамках самозанятости

Агентство: Граждане будут обеспечены оборудованием в рамках самозанятости В ближайшие дни будет завершено обеспечение граждан всем необходимым оборудованием и инвентарем в рамках программы самозанятости.
Социальная защита
28 января 2022 г. 13:19
Агентство: Граждане будут обеспечены оборудованием в рамках самозанятости
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В ближайшие дни будет завершено обеспечение граждан всем необходимым оборудованием и инвентарем в рамках программы самозанятости.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Государственного агентства занятости Джамаладдин Гулиев.

По его словам, предназначенный для граждан по программе самозанятости инвентарь, который не был выдан в прошлом году, будет доступен в этом году: "В ближайшее время оборудование будет предоставлено гражданам. Работа в этом направлении ведется, разработан план действий".

Отметим, что в прошлом году в программе самозанятости было задействовано 16 232 человека.

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