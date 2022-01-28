Агентство: Граждане будут обеспечены оборудованием в рамках самозанятости

В ближайшие дни будет завершено обеспечение граждан всем необходимым оборудованием и инвентарем в рамках программы самозанятости.
Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Государственного агентства занятости Джамаладдин Гулиев.
По его словам, предназначенный для граждан по программе самозанятости инвентарь, который не был выдан в прошлом году, будет доступен в этом году: "В ближайшее время оборудование будет предоставлено гражданам. Работа в этом направлении ведется, разработан план действий".
Отметим, что в прошлом году в программе самозанятости было задействовано 16 232 человека.