О нас

Агентство: Число получивших отказ в инвалидности по ошибке сведено к минимуму

Агентство: Число получивших отказ в инвалидности по ошибке сведено к минимуму "Если кто-то из граждан не согласен с отказом или той группой инвалидности, которую ему назначили, они могут обратиться в медико-социальные экспертные комиссии".
Социальная защита
10 июня 2022 г. 12:27
Агентство: Число получивших отказ в инвалидности по ошибке сведено к минимуму

"Если кто-то из граждан не согласен с отказом или той группой инвалидности, которую ему назначили, они могут обратиться в медико-социальные экспертные комиссии".

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Байрамов.

По его словам, большая часть назначений осуществляется через электронную платформу, 80 процентов этих решений подтверждается и при непосредственном обследовании: "Число лиц, получивших отказ по ошибке, сведен до минимума. Представители всех наших структурных подразделений проводят встречи в регионах, обращения граждан рассматриваются на местах. Если в прошлом году ежедневно назначалось 170 лицам назначалась инвалидность, в этом году этот показатель составил 204".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Agentlik: "Əlillik təyinatı ilə bağlı imtina cavabı alan şəxslərin sayı minimuma enib"

Другие новости из категории

Детям с нарушениями функций организма более чем на 80 процентов будет выплачиваться 430 манатов
Детям с нарушениями функций организма более чем на 80 процентов будет выплачиваться 430 манатов
10 июня 2022 г. 12:03
С июля в Азербайджане инвалидность будет определяться по новым критериям
С июля в Азербайджане инвалидность будет определяться по новым критериям
10 июня 2022 г. 12:02
Агентство: Трем тысячам участников войны назначены выплаты по инвалидности и другие соцпособия
Агентство: Трем тысячам участников войны назначены выплаты по инвалидности и другие соцпособия
10 июня 2022 г. 11:53
Председатель Агентства: В этом году инвалидность назначена 30 тыс. человек
Председатель Агентства: В этом году инвалидность назначена 30 тыс. человек
10 июня 2022 г. 11:40
Населению выплачено более 2,7 млрд манатов в виде пенсий, пособий, стипендий, адресной помощи
Населению выплачено более 2,7 млрд манатов в виде пенсий, пособий, стипендий, адресной помощи
10 июня 2022 г. 10:56
Выплачены пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
Выплачены пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
9 июня 2022 г. 17:54
Ветераны войны будут обеспечены работой в Карабахе
Ветераны войны будут обеспечены работой в Карабахе
9 июня 2022 г. 15:53
Разрабатывается платформа электронной биржи труда
Разрабатывается платформа электронной биржи труда
9 июня 2022 г. 15:53
Председатель: Трудовые книжки не отменят до совершенствования подсистемы министерства
Председатель: Трудовые книжки не отменят до совершенствования подсистемы министерства
9 июня 2022 г. 15:52
4 тысячи членов семей шехидов и ветеранов Отечественной войны отказались от предложенной работы
4 тысячи членов семей шехидов и ветеранов Отечественной войны отказались от предложенной работы
9 июня 2022 г. 15:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi