Агентство: Число получивших отказ в инвалидности по ошибке сведено к минимуму

"Если кто-то из граждан не согласен с отказом или той группой инвалидности, которую ему назначили, они могут обратиться в медико-социальные экспертные комиссии".

"Если кто-то из граждан не согласен с отказом или той группой инвалидности, которую ему назначили, они могут обратиться в медико-социальные экспертные комиссии".

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Байрамов.

По его словам, большая часть назначений осуществляется через электронную платформу, 80 процентов этих решений подтверждается и при непосредственном обследовании: "Число лиц, получивших отказ по ошибке, сведен до минимума. Представители всех наших структурных подразделений проводят встречи в регионах, обращения граждан рассматриваются на местах. Если в прошлом году ежедневно назначалось 170 лицам назначалась инвалидность, в этом году этот показатель составил 204".