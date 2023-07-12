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Агентство: Будут введены ограничения на импорт продукции с иностранных объектов

Агентство: Будут введены ограничения на импорт продукции с иностранных объектов В Азербайджане ограничат импорт продукции из зарубежных продовольственных объектов, не прошедших одобрение AQTA.
Социальная защита
12 июля 2023 г. 11:55
Агентство: Будут введены ограничения на импорт продукции с иностранных объектов

В Азербайджане ограничат импорт продукции из зарубежных продовольственных объектов, не прошедших одобрение AQTA.

Как сообщае Report, об этом заявил председатель Агентства по продбезопасности Гошгар Тахмазли на пресс-конференции, посвященной мерам, принятым в связи с исполнением закона ”О безопасности продовольствия" по итогам 6 месяцев этого года.

Он отметил, что с 1 января этого года ввоз продукции из зарубежных продовольственных объектов разрешается только после утверждения данного объекта: "В некоторых странах признание эквивалентности системы одобрения осуществляется автоматически, а в некоторых государствах - путем проведения оценки".

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Версия на азербайджанском языке Agentlik: “Təsdiqdən keçməyən xarici qida obyektlərindən məhsul idxalına məhdudiyyət qoyulacaq”

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