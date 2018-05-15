Аэропорты Гянджи, Лянкярана, Габалы переходят на систему ASAN viza

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ "В течении следующего месяца аэропорты Гянджи, Лянкярана, Габалы и другие аэропорты перейдут на систему ASAN viza".

Как сообщат Report, об этом журналистам сказал председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям (ASAN Xidmət) Ульви Мехтиев.

Он сообщил, что в настоящее время в аэропорту Гейдара Алиева установлены 14 терминалов ASAN viza, функционируют банковское окно и другие вспомогательные окна:

"Иностранец может заплатить пошлину онлайн или в банке".