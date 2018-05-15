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    Аэропорты Гянджи, Лянкярана, Габалы переходят на систему ASAN viza

    Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ "В течении следующего месяца аэропорты Гянджи, Лянкярана, Габалы и другие аэропорты перейдут на систему ASAN viza".

    Как сообщат Report, об этом журналистам сказал председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям (ASAN Xidmət) Ульви Мехтиев.

    Он сообщил, что в настоящее время в аэропорту Гейдара Алиева установлены 14 терминалов ASAN viza, функционируют банковское окно и другие вспомогательные окна:

    "Иностранец может заплатить пошлину онлайн или в банке".

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