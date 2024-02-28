Администрация президента: Подготовлены предложения по предотвращению ранних браков

В Азербайджане подготовлены предложения по внесению изменений в правовые акты в целях предотвращения ранних браков.
Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заведующий сектором отдела законодательства и правовой политики Администрации президента Рустам Гасымов.
По его словам, важно повысить информированность населения о ранних браках и привлечь общественность к решению этих проблем.
"Мы понимаем, что ранние браки - это серьезная проблема не только в Азербайджане, но и во всем мире. Наша цель - найти взвешенные и эффективные решения", - отметил Гасымов.