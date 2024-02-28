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Администрация президента: Подготовлены предложения по предотвращению ранних браков

Администрация президента: Подготовлены предложения по предотвращению ранних браков
Социальная защита
28 февраля 2024 г. 12:30
Администрация президента: Подготовлены предложения по предотвращению ранних браков

В Азербайджане подготовлены предложения по внесению изменений в правовые акты в целях предотвращения ранних браков.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заведующий сектором отдела законодательства и правовой политики Администрации президента Рустам Гасымов.

По его словам, важно повысить информированность населения о ранних браках и привлечь общественность к решению этих проблем.

"Мы понимаем, что ранние браки - это серьезная проблема не только в Азербайджане, но и во всем мире. Наша цель - найти взвешенные и эффективные решения", - отметил Гасымов.

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Версия на английском языке Presidential Administration: Proposals prepared to prevent child marriages
Версия на азербайджанском языке Prezident Administrasiyası: Erkən nikahların qarşısını almaq üçün təkliflər hazırlanıb

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