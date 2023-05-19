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Адиль Велиев: Предотвратить разводы невозможно и не следует прибегать к принуждению

Адиль Велиев: Предотвратить разводы невозможно и не следует прибегать к принуждению Предотвратить разводы невозможно и не следует прибегать к принуждению.
Социальная защита
19 мая 2023 г. 11:49
Адиль Велиев: Предотвратить разводы невозможно и не следует прибегать к принуждению

Предотвратить разводы невозможно и не следует прибегать к принуждению.

Как сообщает Report, об этом завотделом социального законодательства Милли Меджлиса Адиль Велиев сказал на конференции на тему ”Текущая ситуация в сфере применения семейного законодательства в связи с расторжением брака".

По его словам, несмотря на принятие многих организационно-правовых мер для укрепления института семьи, их, разумеется, недостаточно: "Это должен быть продолжительный и постоянно совершенствующийся процесс. Милли Меджлис выполнил много работ в этом направлении с юридической точки зрения. Сюда относятся добрачное медобследование, повышение возраста вступления в брак для девочек до 18 лет, ужесточение уголовной ответственности за ранние браки и прочее. Однако предотвратить разводы невозможно. Полагаю, не стоит делать это принудительно".

Завотделом отметил, что развод – ситуативный, естественный и социальный продукт самой жизни: "Как же сделать так, чтобы после развода люди не сталкивались с серьезными проблемами, свести к минимум отрицательные воздействия послебрачного периода? Стоит думать об этом. Просвещенные и образованные люди, пары даже после развода могут вместе решать проблемы, связанные с детьми, а не нагнетать ситуацию из-за ненужной ненависти и интриг. Путь к решению этой проблемы — просвещение населения".

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Версия на азербайджанском языке Adil Vəliyev: “Boşanmaların qarşısını heç bir halda almaq mümkün deyil, zorla da buna ehtiyac yoxdur”

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