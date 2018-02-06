9 и 10 апреля объявлены в Азербайджане короткими рабочими днями, 11 апреля нерабочим днем

Баку. 6 февраль. REPORT.AZ/ В связи с назначением президентских выборов на 11 апреля 2018 года будут внесены соответствующие поправки в “Норму рабочего времени на 2018-й год” и “Производственный календарь на 2018-й год”.

Об этом Report сообщил завотделом по связям с общественностью министерства труда и социальной защиты Эльман Бабаев.

“Согласно статье 105-1 Трудового кодекса Азербайджанской Республики, день проведения выборов в Милли Меджлис, президентских выборов, выборов в муниципалитеты, а также день проведения референдума считается нерабочим днем. День проведения голосования определяется согласно закондательству”, - отметил Э.Бабаев.

Согласно статье 108 Трудового кодекса, за исключением случаев, предусмотренных статьями 91, 92 и 93 Кодекса, на остальных рабочих местах продолжительность рабочего дня перед днем голосования, считающимися нерабочими праздничными днями, сокращается на один час, вне зависимости от количества рабочих дней в неделю.

Э.Бабаев подчеркнул, что распоряжением главы государства от 5 февраля 2018 года о проведении внеочередных президентских выборов в Азербайджане, Центризбиркому поручено провести президентские выборы 11 апреля 2018 года в порядке, определенном Избирательным кодексом Азербайджанской Республики.

“Таким образом, согласно вышесказанному, в соответствии с частью 3 статьи 96 Трудового кодекса, будут внесены соответствующие поправки в утвержденные министерством труда и социальной защиты населения “Норму рабочего времени на 2018-й год” и “Производственный календарь на 2018-й год”, а также скорректирована месячная норма рабочего времени за апрель и октябрь”, - резюмировал Э.Бабаев.