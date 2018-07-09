60 лиц с инвалидностью отправлены в центр отдыха в Губе

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Сегодня министерство труда и социальной защиты населения отправило на отдых в Губинский район еще 60 человек, имеющих инвалидность.

Как сообщили Report в министерстве, лица, получившие возможность для отдыха, выразили удовлетворение и поблагодарили президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева за оказанные им внимание и заботу.

Отдых для инвалидов был организован согласно "Программе социальной защиты и реабилитации лиц с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья на 2018 год".

В соответствии с программой, в этом году уже 655 лиц этой категории отправлены в центры отдыха в Губу, Лянкяран, Хачмаз.

Отправка и возвращение граждан после 10-дневного отдыха осуществляется на выделенном министерством специальном автобусе.

До конца летнего сезона будет организован отдых еще около 450-ти лиц с инвалидностью.