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    60 лиц с инвалидностью отправлены в центр отдыха в Губе

    Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Сегодня министерство труда и социальной защиты населения отправило на отдых в Губинский район еще 60 человек, имеющих инвалидность. 

    Как сообщили Report в министерстве, лица, получившие возможность для отдыха, выразили удовлетворение и поблагодарили президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева за оказанные им внимание и заботу.  

    Отдых для инвалидов был организован согласно "Программе социальной защиты и реабилитации лиц с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья на 2018 год".

    В соответствии с программой, в этом году уже 655 лиц этой категории отправлены в центры отдыха в Губу, Лянкяран, Хачмаз. 

    Отправка и возвращение граждан после 10-дневного отдыха осуществляется на выделенном министерством специальном автобусе. 

    До конца летнего сезона будет организован отдых еще около 450-ти лиц с инвалидностью. 

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