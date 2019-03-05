В прошлом году более 400 тыс. человек покинули центры ASAN, не дождавшись очереди

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ В прошлом году в центрах ASAN Xidmət зарегистрировано 6 001 084, а за все время деятельности - 23 545 375 обращений.

Как сообщает Report, об этом отмечается в отчете Кабмина о деятельности за 2018 год.

В отчете говорится, что в прошлом году 93,8% зарегистрированных в центрах ASAN Xidmət обращений были обеспечены. Кроме того, статистика отказов составила 0,5%.

В то же время, была оказана услуга 6 652 832-м из 7 089 974-х (93,8%) граждан, обратившихся в центры ASAN Xidmət, ASAN Kommunal и мобильные ASAN Xidmət, 35 153 (0,49%) обращений получили обоснованный отказ.

Отметим, что 401 995 (5,6%) человек покинули центры не дождавшись очереди.

В течение прошлого года отмечено 360 случаев необоснованного отказа.