​40 из 50-ти наиболее популярных в Азербайджане имен, арабского и персидского происхождения - СПИСОК

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ За последние 5 лет в основном новорожденных называли следующими именами - Юсиф, Захра, Нурай, Фатима, Али, Гусейн, Айлин, Аян, Магомед, Зейнаб, Омар, Мурад, Хадиджа, Фидан, Лейла, Марьям, Гюлай, Айхан, Медина, Ибрагим, Мелек, Кянан, Нихад, Назрин, Тунар, Дениз, Угур, Фарид, Айсу, Гасан, Исмаил, Нармин, Ягмур, Сема, Эмиль, Рамал, Умид, Расул, Айдан, Ниджат, Ляман, Нигяр, Нихат, Инджи, Амин, Нурлан, Раван, Айтадж, Наргиз, Айсун, Садиг, Саид, Мехти, Эсма, Эльмир.

Как сообщает Report со ссылкой на информацию министерства юстиции Азербайджана, большинство из перечисленных 50-и имен (41 имя) - арабского и персидского происхождения.

Так, имена Юсиф, Нурай, Фатима, Али, Гусейн, Магомед, Зейнаб, Омар, Мурад, Хадиджа, Лейла, Марьям, Медина, Ибрагим, Мелек, Кянан, Нихад, Назрин, Фарид, Гасан, Исмаил, Нармин, Сема, Эмиль, Рамал, Расул, Ниджат, Ляман, Нигяр, Нихат, Инджи, Амин, Нурлан, Раван, Айтадж, Наргиз, Садиг, Саид, Мехти, Эсма, Эльмир, то есть более 40 имен арабского и персидского происхождения.

Среди этих имен есть также имена китайского (Инджи) и еврейского происхождения. Некоторые же имена возникли от азербайджанских слов с добавлением к ним арабских, персидских слов и окончаний.

Довольно незначительное количество из перечисленных более 50-ти имен тюркского происхождения. Большинство из них начинается на "Ай". Что же касается имен Тунар и Айсун, их значение не указывается вовсе.

Имя Захра - персидского происхождения. Оно означает пламя, а в переносном значении - героизм. Гасан - означает красивый, симпатичный.

Имя Амин наиболее популярно в Азербайджане. Оно еврейского происхождения и означает "О Аллах, прими".