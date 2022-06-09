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Четыре тысячи членов семей шехидов и ветеранов Отечественной войны отказались от предложенной работы

Четыре тысячи членов семей шехидов и ветеранов Отечественной войны отказались от предложенной работы "На сегодняшний день более 1 000 членов семей шехидов и ветеранов Отечественной войны обеспечены работой".
Социальная защита
9 июня 2022 г. 15:51
Четыре тысячи членов семей шехидов и ветеранов Отечественной войны отказались от предложенной работы

"На сегодняшний день более 1 000 членов семей шехидов и ветеранов Отечественной войны обеспечены работой".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции, посвященной обеспечению занятости ветеранов Отечественной войны заявил председатель Государственного агентства по занятости Мустафа Аббасбейли.

Председатель сказал, что к общественным работам были привлечены 805 человек:

"Около 4 000 человек отказались от предложенных им работ по разным причинам. Более 1 500 человек были привлечены к профессиональной подготовке. К концу года мы планируем достичь отметки в 4000, в следующем году 7 000, а еще через год - 10 000. За последние три года было разработано 1 026 профессиональных квалификационных стандартов. К концу года планируется завершить разработку около 1 500 стандартов".

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Версия на азербайджанском языке Mindən artıq şəhid ailəsi üzvü və Vətən müharibəsi qazisi işlə təmin olunub

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