31 декабря график работы Бакинского метрополитена будет иным

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ 31 декабря график работы ЗАО "Бакинский метрополитен" будет иным.

Об этом в заявлении Report сообщил начальник пресс-службы и отдела по связям с общественностью Бакинского метрополитена Насими Пашаев.

По его словам, 31 декабря метрополитен продлит работу еще на 1 час: "Так как, в Приморском национальном парке в 00:00 часов будет фейерверк. Чтобы пришедшие посмотреть на это зрелище пассажиры спокойно добрались до дома, график работы метрополитена продлен до 01:00".

Н.Пашаев отметил, что в предыдущие годы пассажиры в основном пользовались станцией "Сахиль", так как он был самым близким к бульвару: "А в этом году станция закрыта на ремонт и по этой причине просим пассажиров воспользоваться либо станцией "28 Мая", либо "Ичеришехер".