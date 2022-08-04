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30 жителей села Агалы вовлечены в программу самозанятости

30 жителей села Агалы вовлечены в программу самозанятости Сотрудники Карабахского регионального отделения Государственного агентства занятости встретились с жителями села Агалы Зангиланского района, ознакомили их с вакансиями действующих в селе предприятий, проинформировали об активных мерах Агентства по трудоус
Социальная защита
4 августа 2022 г. 12:48
30 жителей села Агалы вовлечены в программу самозанятости

Сотрудники Карабахского регионального отделения Государственного агентства занятости встретились с жителями села Агалы Зангиланского района, ознакомили их с вакансиями действующих в селе предприятий, проинформировали об активных мерах Агентства по трудоустройству.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Некоторые жители умного села уже трудоустроены на основании трудового договора. Информация о других сельчанах направлена работодателям для трудоустройства. Работодатели уже проводят встречи с соискателями.

Помимо этого, в программу самозанятости вовлечены 30 жителей Агалы, для которых были организованы бизнес-тренинги. В ближайшие дни для этих жителей будут созданы небольшие фермерские хозяйства путем предоставления им имущества в рамках программы самозанятости.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAğalı kəndinin 30 sakini özünüməşğulluq proqramına cəlb edilib

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