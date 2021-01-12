30 семей шехидов и инвалиды Карабахской войны получили квартиры

12 января Министерство труда и социальной защиты населения предоставило квартиры и индивидуальные дома 30 семьям шехидов и инвалидов Карабахской войны.

12 января Министерство труда и социальной защиты населения предоставило квартиры и индивидуальные дома 30 семьям шехидов и инвалидов Карабахской войны.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью и коммуникации министерства, 22 из них были переданы квартиры в новом жилом здании в Евлахском районе. На церемонии вручения ключей от квартир приняли участие заместитель министра труда и социальной защиты населения Вюсал Насирли и глава Исполнительной власти Евлахского района Анар Тагиев.

В.Насирли сказал, что 2020 год вошел в нашу историю золотыми буквами как год великой Победы, достигнутой Азербайджанской армией под руководством Президента, победоносного Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева. Наши земли, находившиеся около 30 лет под оккупацией армянских фашистов, были освобождены от оккупации всего за 44 дня.

Заместитель министра подчеркнул, что социальная защита семей героев, погибших в боях за территориальную целостность нашей страны, а также граждан, потерявших здоровье в этих боях, постоянно усиливается.

Он отметил, что еще одним примером этого является то, что в соответствии с подписанными Президентом Ильхамом Алиевым 30 декабря прошлого года указами Президентская пенсия для семей шехидов была увеличена на 66,7 процента и доведена с 300 до 500 манатов, а Национальным героям Азербайджана - на 20 процентов с 1 500 до 1 800 манатов. Президентская пенсия для лиц, имеющих инвалидность в связи с войной, в среднем была повышена более чем на 50 процентов. Учреждена ежемесячная Президентская пенсия (2 000 манатов) для Героев Отечественной войны. Семьи шехидов и инвалиды войны, помимо пенсий, также обеспечиваются пособиями или пенсиями.

В.Насирли подчеркнул, что в 2020 году было предусмотрено предоставление семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны в рекордном количестве – 1 500 квартир и частных домов. Из них 1 480 квартир, в том числе представленные сегодня 30 квартир и индивидуальных домов, переданы в пользование, еще 20 квартир и индивидуальных домов будут предоставлены в предстоящие два дня. В целом за прошедший период гражданам этих категорий было предоставлено более 9 100 квартир и индивидуальных домов.

Было отмечено, что Президент Ильхам Алиев заявил, что дома будут переданы родным, близким наших доблестных военнослужащих, ставших шехидами в Отечественной войне. Он поручил, что на освобожденных территориях будут построены дома для бывших вынужденных переселенцев, а построенные для них квартиры будут переданы семьям шехидов. Эти квартиры, построенные по поручению Президента, переводятся с баланса Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев на баланс Министерства труда и социальной защиты населения. Конечно, это большая программа станет очень важным шагом в обеспечении жильем семей шехидов и инвалидов войны.

Граждане, обеспеченные новыми квартирами, с чувством удовлетворения рассказали об особой заботе Президента Ильхама Алиева о них, работе, проводимой с целью улучшения благосостояния семей шехидов, инвалидов войны, постоянном увеличении пенсий, пособий. Они выразили главе государства признательность за обеспечение их сегодня новым жильем.