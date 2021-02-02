Освобожденным из плена лицам оказана психологическая помощь

Меры психологической поддержки Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения в поствоенный период охватили также освобожденных из плена и возвращенных на родину лиц и заложников.

Меры психологической поддержки Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения в поствоенный период охватили также освобожденных из плена и возвращенных на родину лиц и заложников.

Как передает Report, экспертные группы, состоящие из психологов и психиатров Агентства, провели психосоциальную реабилитацию с 14 лицами из этой категории и их семьями.

В рамках этих работ также были проведены очные и онлайн-мероприятия по психокоррекции. В ходе встреч также было изучено социальное положение семей, проведена работа для обеспечения их соответствующей поддержкой.

Агентство социальных услуг в ноябре прошлого года создало линию психологической поддержки (050 406 75 85) в качестве одной из мер психологической поддержки в поствоенный период. Пострадавшим от войны лицам также была оказана онлайн-психологическая поддержка посредством этой линии.