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13 профессий исключены из числа дающих право на льготы при выходе на пенсию по возрасту

13 профессий исключены из числа дающих право на льготы при выходе на пенсию по возрасту 12:47
Социальная защита
10 февраля 2024 г. 13:55
13 профессий исключены из числа дающих право на льготы при выходе на пенсию по возрасту

Утвержден новый перечень отраслей, профессий, должностей и критериев, дающих право на трудовую пенсию по возрасту на льготных условиях.

Как сообщает Report, согласно документу, подписанному премьер-министром Али Асадовым внесены изменения в постановление № 12 от 23 января 2007 года.

По результатам аттестаций рабочих мест, проведенных Министерством сельского хозяйства, SOCAR, ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" и ЗАО "Азербайджанские железные дороги", в новый список включены дополнительно названия 6 профессий, а по 3 специальностям сделаны редакционные изменения.

Согласно решению, из перечня исключены 13 профессий, которые потеряли свою актуальность и уже не существуют.

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Версия на азербайджанском языке 13 peşə adı güzəştli şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyası hüququ verən peşələrin siyahısından çıxarılıb

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