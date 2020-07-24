12 тысяч безработных будут вовлечены в программу самозанятости

Продолжается работа по расширению охвата и ускорению реализации программы самозанятости

Продолжается работа по расширению охвата и ускорению реализации программы самозанятости.

Как сообщили Report в Министерстве труда и социальной защиты населения, в течение текущего года планируется привлечь к программе 12 тысяч безработных.

Министерство труда и социальной защиты населения уже привлекло к этой программе более 3 700 граждан. В этом году совместно со Всемирным банком начнется проект по расширению программы самозанятости.

В рамках проекта Всемирного банка ежегодно обеспечивается самозанятость 5 тысяч, а в этом году - 2 тысячи семей. Также министерством в рамках сотрудничества с Программой развития ООН осуществляется работа по обеспечению активами 500 человек с физической недостаточностью.