11 тыс. инвалидам Первой Карабахской войны назначена единовременная выплата

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана приступило к выдаче единовременных выплат инвалидам Первой Карабахской войны.

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана приступило к выдаче единовременных выплат инвалидам Первой Карабахской войны.

Об этом Report сообщили в министерстве.

Как сказано в сообщении, выплаты распространяются на военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, ставших инвалидами в результате ранений, полученных на военной службе до 2 августа 1997 года, когда вступил в силу закон "О государственном обязательном личном страховании военнослужащих", и наследников погибших.

11 000 тысячам инвалидам в проактивном порядке назначены выплаты посредством электронной системы (без обращения в учреждение), средства перечислены на их банковские счета. Они получили SMS-уведомление с указанием банка, где могут забрать деньги.

Граждане, которым положена единовременная выплата, могут проверить ее назначение, перейдя на страницу "Единовременная выплата инвалидам войны" на сайте министерства sosial.gov.az.

Размер единовременной выплаты определен указом президента Азербайджанской Республики № 1513 от 23.12.2021:

Инвалидность I степени - 8 800 манатов;

Инвалидность II степени - 6 600 манатов;

Инвалидность III степени - 4 400 манатов.