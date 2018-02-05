11 апреля в Азербайджане будет нерабочим днем

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ В Азербайджане в связи с проведением внеочередных президентских выборов в этом году 11 апреля будет нерабочим днем.

Как сообщает Report, этот день приходится на среду.

Напомним, что согласно пункту 105-1 (День выборов) Трудового кодекса, этот день на территории проведения выборов считается нерабочим.

Отметим, что президент Ильхам Алиев 5 февраля подписал распоряжение "Об объявлении внеочередных выборов президента Азербайджанской Республики". В распоряжении Центральной Избирательной Комиссии поручено назначить внеочередные выборы президента Азербайджанской Республики на 11 апреля 2018 года и обеспечить проведение выборов в соответствии с Избирательным Кодексом Азербайджанской Республики. Распоряжение подписано руководствуясь частью 1 статьи 101 Конституции Азербайджанской Республики, в соответствии со статьей 179 Избирательного Кодекса Азербайджанской Республики.