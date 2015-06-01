Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Сегодня 1 июня – Международный день защиты детей.

1 июня 1950-го года на Международной женской конференции, организованной Генеральной Ассамблеей ООН прозвучали предложения по обеспечению прав детей и на этом же мероприятии было принято решение посвятить 1 июня международной защите детей. После этого события 1 июня вошло в историю, как Международный день защиты детей.

Как и во всех демократических странах, защите прав человека в Азербайджане придается особое значение. В период руководства общенационального лидера Гейдара Алиева Азербайджаном этот вопрос всегда выдвигался на первый план, были созданы все условия для правильного воспитания и обучения, здоровья молодого поколения.

Объявление соответствующим Распоряжением Президента Ильхама Алиева 2009 года «Годом ребенка» послужило импульсом к обеспечению прав ребенка в нашей стране, проведению цикла мероприятий по выявлению их талантов.

Особая роль в деле защиты детей принадлежит президенту Фонда Гейдара Алиева, послу доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО, депутату Милли Меджлиса Мехрибан ханум Алиевой.

За последние годы Фонд Гейдара Алиева осуществил важные проекты в области выявления, воспитания талантливых детей Азербайджана, и эта работа сегодня успешно продолжается.

Несомненно, что права детей являются одной из самых важных и неотделимых частей прав человека. Если учесть и то, что будущее развитие страны находится в их руках, активное участие всех нас в их защите является общим долгом.